Кіпрська церква повністю підтримала ПЦУ
Кіпрська церква повністю підтримала ПЦУ та засудила агресивну політику Росії.
Про це йдеться в рішенні, ухваленому напередодні за підсумками синоду Кіпрської православної церкви.
Україна мала повне право просити Вселенський патріархат про автокефалію. А представники Російської церкви отримали можливість відкрито висловити свою позицію на соборі, але не захотіли вести діалогу.
Читайте: Томос у наших руках! Як Україна отримала історичний документ
Відтак, йдеться в рішенні Кіпрської церкви, втручатися у справи Православної церкви України надалі права не мають.
До слова, читайте у матеріалі Фактів ICTV про те, як була створена Православна церква України та які зміни очікує українське православ’я.
2019-02-19Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.