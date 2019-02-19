ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android

Кіпрська церква повністю підтримала ПЦУ

Кіпрська церква повністю підтримала ПЦУ та засудила агресивну політику Росії.

Про це йдеться в рішенні, ухваленому напередодні за підсумками синоду Кіпрської православної церкви.

Україна мала повне право просити Вселенський патріархат про автокефалію. А представники Російської церкви отримали можливість відкрито висловити свою позицію на соборі, але не захотіли вести діалогу.

Читайте: Томос у наших руках! Як Україна отримала історичний документ

Відтак, йдеться в рішенні Кіпрської церкви, втручатися у справи Православної церкви України надалі права не мають.

До слова, читайте у матеріалі Фактів ICTV про те, як була створена Православна церква України та які зміни очікує українське православ’я.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Скільки парафій УПЦ (МП) перейшло до ПЦУ (КАРТА)
Блаженніший: прем’єра стрічки про патріарха Йосифа Сліпого
Жодної церкви Московського патріархату. На Сокальщині 9 парафій приєдналися до ПЦУ
Помста Москви. У Криму окупанти хочуть відібрати єдиний храм ПЦУ
12 священиків РПЦ перейшли до ПЦУ, їх звинуватили в розколі
Синод ПЦУ затвердив 12 членів і провів перше засідання
Інтронізація Епіфанія: як пройшла і що означає
У Києві проходить інтронізація глави ПЦУ Епіфанія (ТРАНСЛЯЦІЯ)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка