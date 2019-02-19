Кіпрська церква повністю підтримала ПЦУ

Кіпрська церква повністю підтримала ПЦУ та засудила агресивну політику Росії.

Про це йдеться в рішенні, ухваленому напередодні за підсумками синоду Кіпрської православної церкви.

Україна мала повне право просити Вселенський патріархат про автокефалію. А представники Російської церкви отримали можливість відкрито висловити свою позицію на соборі, але не захотіли вести діалогу.

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Відтак, йдеться в рішенні Кіпрської церкви, втручатися у справи Православної церкви України надалі права не мають.

До слова, читайте у матеріалі Фактів ICTV про те, як була створена Православна церква України та які зміни очікує українське православ’я.

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