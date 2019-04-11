Кір у США: вірус могли завезти з України

Кір, який нині лютує у США, найімовірніше з України. Такого висновку дійшли журналісти видання The New York Times. Кажуть, вірус могли привезти хасиди, які щороку на Черкащині святкують єврейський Новий рік.

Перші захворювання на кір у США зафіксували саме після повернення хасидів з України, зазначає видання.

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У деяких районах Нью-Йорка через спалах кору оголошено надзвичайний стан. Міська влада вимагає, щоб усі зробили щеплення. Інакше – великий штраф.

Нагадаємо, в Україні неможливо оголосити епідемію кору, бо для цього потрібен головний санітарний лікар, якого немає через ліквідацію СЕС.

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