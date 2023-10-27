Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Клуні став на захист українців | Бої в Авдіївці підірвали плани РФ | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
— Російські втрати під Авдіївкою.
— ЗСУ відбили штурми окупантів під Авдіївкою.
— Звільнення Кліщіївки: як це було?
— Обстріл Херсонщини: є загиблий.
— Захист українців у Міжнародному суді від фонду Амаль та Джорджа Клуні.
— Анонс нового українського серіалу про перші дні повномасштабної війни.
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