Клуні став на захист українців | Бої в Авдіївці підірвали плани РФ | Новини Факти ICTV за 27.10.2023

— Російські втрати під Авдіївкою.

— ЗСУ відбили штурми окупантів під Авдіївкою.

— Звільнення Кліщіївки: як це було?

— Обстріл Херсонщини: є загиблий.

— Захист українців у Міжнародному суді від фонду Амаль та Джорджа Клуні.

— Анонс нового українського серіалу про перші дні повномасштабної війни.

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