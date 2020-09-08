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Кличко розповів, де відкриють два оновлені київські шляхопроводи

Вже наприкінці вересня має покращитися рух столичними вулицями в районі Оболоні та Почайни. За три тижні планують відкрити ще два оновлені шляхопроводи, повідомив Віталій Кличко.

Він оглянув завершальний етап капітального ремонту об’єктів. Шляхопроводи на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту давно були в аварійному стані. Два з них відремонтували і відкрили рух ще у травні. Тут відновили металеві конструкції, провели армування та бетонування монолітних плит.

Тепер почали стелити кілька шарів високоякісного асфальту, одночасно облаштовують тротуари, роблять нову огорожу та освітлення. За словами мера Києва – це продовження масштабного оновлення інфраструктури столиці.

Розвантажить Кільцеву і з’єднає п’ять міжнародних трас

Довкола Києва збудують нову об’їзну дорогу – вона з’єднає п’ять міжнародних трас і головні міста країни, і нарешті розвантажить стару кільцеву.

Київська обхідна дорога буде напівкільце навколо столиці, яке передбачає зведення нового мосту через Дніпро. Очікуваний трафік понад 300 тис. автомобілів.

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