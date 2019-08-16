Клички та Усик у квітах: виставка до Дня незалежності на Співочому полі

У столичному ландшафтному парку Співоче поле 16 серпня відкрилася виставка до Дня Незалежності. Цього разу квіткові композиції присвячені видатним українським спортсменами, які прославили нашу державу на увесь світ.

Кожен район Києва представив свій вид спорт та видатного спортсмена. Для дизайнерів було важливо зробити не лише красиво, а й розповісти про наших спортсменів, їх рекорди та досягнення.

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Саме це на думку організаторів, символічно, адже успіхи наших спортсменів неабияк надихають всіх українців.

Серед героїв квіткових інсталяції українські боксери брати Клички, Олександр Усик, Василь Ломаченко, гімнаст та олімпійський чемпіон Олег Верняєв.

Виставка відкрита для всіх охочих до 15 вересня. Кожні вихідні організатори обіцяють цікаву розважальну програму та майстер класи з різних видів спорту.

Нагадаємо, у місті Перечин на Закарпатті з’явилася своя Лавандова гора.

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