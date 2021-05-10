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Книжки, що розмовляють та співають. Ювілей видавця Івана Малковича

10 травня виповнюється 60 років Івану Малковичу. Він видавець, якого знає уся країна, адже саме Малкович зробив україномовну книжку живою. Його видання розмовляють і навіть співають. А вигадане Іваном Франком слово А-ба-ба-ба-га-ла-ма-га тепер набуло зовсім нового значення.

Справу мрії започаткував, аби сини вчили абетку, що починається із Ангела, а не з, наприклад, Автобуса.

Гаррі Поттер досить швидко заговорив українською – наш переклад вважають одним з кращих у світі. І українське видання з’являлося раніше, ніж російське – то був персональний виклик Малковича.

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А ще – він улюбленець Ліни Костенко і справжній друг багатьох зіркових поетів та письменників. Марія Матіос видала тут три книжки.

Видавець зізнається: насправді, він ще і дуже щаслива людина. Та все ж мріє трохи вплинути на менталітет українців, розгадати це диво, як народжується читач, а ще мати час, аби прочитати те, що за купою справ не завжди вдається.

Меган Маркл написала дитячу книгу

Меган Маркл написала дитячу книгу The Bench про стосунки між батьком та сином. На це герцогиню Сассекську надихнув її чоловік принц Гаррі та син Арчі.

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