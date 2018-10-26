Кока-Кола Беверіджис і громадська спілка Освіторія запустили інноваційну освітню онлайн-платформу

У випускників шкіл-інтернатів тепер більше шансів здобути вищу освіту. Четвертий рік Кока-кола Беверіджиз Україна і громадська спілка Освіторія реалізують програму розвитку молоді.

Завдяки їй учні 10-11-х класів готуються до зовнішнього незалежного оцінювання і вступу до вищих навчальних закладів.

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Цього року компанія запустила інноваційну освітню онлайн платформу безкоштовних курсів для розвитку ділових та життєвих навичок молоді.

Старт програми відбувся у Миколаївській школі-інтернаті №5. Цього навчального року програма охоплює 1200 дітей з 15 шкіл-інтернатів дев’яти областей країни.

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Опубліковано Жовтень, 26 в 20:19



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