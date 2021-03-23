Кокосовий чіа та баклажани з горіхами: незвичні рецепти страв у Великий піст 2021

Як урізноманітнити раціон під час Великого посту 2021, радять зірки шоу-бізнесу, дієтологи та шеф-кухарі.

Українська співачка Солоха з сім’єю дотримується посту щороку.

Її раціон традиційний – борщ без м’яса, вінегрет, суп із сочевиці, в якому щедро білку.

Десерт на сніданок – насіння чіа, залите кокосовим молоком. Кількість Омега-3 в цих зернятках не менша, ніж в лососі, який протягом посту Солоха не вживає.

– Нагадує дуже смачний пудинг. Чіа вбирає аромат того продукту, яким його заливаєш. Якщо це кокосове молоко, то буде аромат кокосу, – пояснює співачка.

До загустілого десерту пасують фрукти, гранола й чорний шоколад. Після такого сніданку, каже співачка, ситість триватиме до обіду.

– На другому-третьому тижні відчуваю легкість. Мозок краще працює, ніби якесь просвітлення настає. Крім того, зникає кілька кілограмів, – ділиться враженнями Солоха.

Відсутність жирів тваринного походження не надто вплине на організм за сім тижнів, кажуть дієтологи. Білок від м’яса компенсують бобові та соя. Жири є в горіхах, олії та авокадо. Вуглеводами, звісно, наситять каші. І це – основа пісного раціону. Крупи можна міксувати з картоплею та макаронами із твердих сортів пшениці.

За словами дієтолога Світлани Фус, зараз є багато напівфабрикатів із сої з додаванням глютену чи горохового білка.

Шеф-кухар ресторану Глек Андрій Северенчук радить готувати на сніданок рисову кашу на горіховому молоці, де повно вуглеводів. За його словами, приготувати її вдома зовсім не складно.

Молоко можна зробити самому або придбати. У кашу за бажанням додати будь-які підсолоджувачі: цукор, сироп агави.

Андрій додає печений гарбуз. Його можна додати в кашу під час приготування. Подавати із варенням із ревеню та яблуками.

В обід можна запекти баклажани із горіховою пастою.

– Страва теж пісна, але непроста в приготуванні, оскільки немає інгредієнту, який готують менше шести годин, тож легше її замовити в закладі, – пояснює Андрій.

Поради Клопотенка щодо Великого посту 2021

Кулінарний експерт Євген Клопотенко під час Великого посту 2021 радить спробувати змінити звичну манеру приготування на нову. Наприклад, запікати їжу на низькій температурі.

До щоденного раціону він радить додати селеру та квіти кабачків.

Детальніше з порадами Клопотенка щодо Великого посту 2021 можна ознайомитись у матеріалі Фактів ICTV.

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