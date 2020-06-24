Коктейль від робота та капсули для ізоляції: як працюють кафе та ресторани у світі

Америка та Європа навіть попри продовження епідемії відкривають кав’ярні й ресторани, людей неможливо тримати під замком понад 3 місяці. Однак відповідальні ресторатори вигадують креативні ідеї заради безпеки і впроваджують нові правила відпочинку, які допоможуть у разі спалаху коронавірусу.

Уже майже місяць як у Німеччині кафе й ресторани працюють на повну. Заклади до цього ретельно підготувалися і виконують головні правила. Відстань між столиками – півтора метри, для працівників – обов’язкові маски, всюди антисептики та заклики тримати дистанцію. А ще німці обов’язково заповнюють спеціальні формуляри – там вказується ім’я, повна адреса, номер телефону, час прибуття в ресторан і коли пішли клієнти. Це робиться для того, щоб у разі виявлення у когось з клієнтів коронавірусу, повідомити тих, хто був одночасно з ним у закладі.

Творчий підхід одразу проявила Франція. Місцевий дизайнер створив капсули для відвідувачів. Всередині ти захищений від мікробів, – каже автор. А ззовні ідея має стильний вигляд. Заклади ідею радо підхопили.

А от турецька рестораторка однією з перших вийшла з карантину з трохи незвичною, зате дієвою ініціативою дистанції. За столиками в її ресторані сидять манекени дітей, щоб люди не сідали поруч з іншими. Із такими умовами ресторан зможе прийняти удвічі менше відвідувачів. Але власниця готова цим пожертвувати заради безпеки клієнтів.

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Канадці теж звикають до роботи в обмежених умовах. У Квебеку лише нещодавно запрацювали ресторани та спортклуби. Між столами закладів відстань два метри. Але всередині кафе їсти можна.

У Південній Кореї до роботи масово підключили роботів. Вони не контактують з людьми, розносять їжу і вже навіть роблять коктейлі. Відтак бокал з напоєм без дотику до рук бармена, який потенційно може передати вірус, потрапляє на стіл гостю.

Американці роботів не впроваджують, тому що надто вже люблять живе спілкування. Та Нью-Йоркським закладам дозволили працювати, і ті чітко дотримуються головних правил – столики на вулиці, дистанція два метри. Саме це місто вистраждало в США найбільше – хворих та загиблих від коронавірусу найбільше в усій Америці. Власники визнають, що прибуток ще довго не буде таким, як раніше. Але залюбки відкрилися і готові працювати за новими правилами штату.

У Києві відкриваються кафе і ресторани у приміщеннях, а також дозволяють роботу готелів, басейнів і проведення масових заходів. Але, попри таке послаблення карантину, вони повинні дотримуватися низки протиепідемічних вимог.

Зокрема, заклади харчування повинні забезпечити маркування для дотримання дистанції у чергах, дотримання відстані між столами не менше 1,5 м, розміщення не більш як чотирьох клієнтів за одним столом.

У столиці відкрили для відвідування 32 зони відпочинку біля води, однак купатися дозволено лише на 12 пляжах Києва. Хоча жителі столиці ще на початку червня самостійно відкрили для себе пляжний сезон, нехтуючи карантинними обмеженнями.