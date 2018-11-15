Коктейль з фекалій. На що перетворили водойми у Миколаєві

Винахідливі миколаївці самотужки вирішили проблему відсутності централізованої каналізації. Вони скидають нечистоти до зливостоків. Під час ремонту мережі комунальники виявили десятки незаконних врізок. Точну кількість не підрахувати: люди підключаються і до магістральних труб.

І все це без очистки тече до річок. Тож, влітку купатися у межах міста заборонено через забруднення кишковою паличкою. 51 гривня штрафу за врізку не лякає. Чиновники розуміють, що розв’яже проблему будівництво централізованої мережі.

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Незаконні труби заштамповували бетоном. Однак, у Миколаєві десятки кілометрів зливових труб. Тож усі незаконні врізки виявити неможливо, – скаржаться комунальники.

Зливова каналізація без очистки тече до річок Південний Буг та Інгул. У межах міста два десятки таких виходів. Навіть у мороз крізь решітки смердить на всю вулицю. Влітку річки в межах міста небезпечні для купання. Цього річ місто виділило майже 20 млн гривень на будівництво каналізації в частині приватного сектору.

До слова, Миколаїв задихається від смороду – каналізація у місті 3 тижні без ремонту.

Опубліковано Листопад, 15 в 21:57



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