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Коломия без сміття: ветерани АТО почали екологічний проект

На Коломиї учасник Майдану та ветеран АТО продемонстрував приклад, як сміття перетворити на великий сквер.

Андрій Балацький збирає сміття не тому, що має велику потребу у грошах, він мріє вичистити своє місто.

Скло, пластик, поліетилен – увесь непотріб чоловік несе додому, а потім сортує і здає. Зароблене витрачають на чисті проекти. А ще в такий спосіб він та його побратими адаптуються до мирного життя.

Прибирати за собою Андрій звик після служби на Донбасі. А сортувати сміття почав через тепловізор. Щоночі пристрій з’їдав чотири батарейки. Тож Андрій шукав спосіб їхньої утилізації. Тепер збирає і сортує усе сміття.

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Щоб не нарікали сусіди, все знайдене Андрій розкладає у мішки. Каже, найвигідніше збирати скло. Пляшка коштує 40 копійок. А якщо здавати виробнику, то можна отримати і до двох гривень.  За виручені гроші чоловік вирішив озеленити місто.

Долучилися друзі, сусіди та військові-добровольці. Відтак у парку висадили 60 дубочків – символ пам’яті.

Раніше Факти писали про безкоштовні саджанці у Києві.

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