Коломия зустріла вдома бійців 10-ї гірськоштурмової бригади

Додому після восьми місяців на Сході повернулися бійці 10-ї гірськоштурмової бригади.

Їх урочисто зустрічали чи не усім містом. Городяни, друзі та родичі подякували своїм героям, що невтомно боронять нашу державу від ворога. Військові матимуть трохи часу на перепочинок, а тоді, щойно буде наказ – знову відправляться на Схід.

Бойові завдання бригада виконувала на маріупольському напрямку. Кажуть, ворог підступний, влаштовує провокації, обстрілює із забороненої зброї.

З рук командування бійці отримали нагороди. Та найбільше тішаться міцним обіймам рідних та друзів.

Вбивство медика на Донбасі

13 липня на Донбасі бойовики обстріляли військових медиків під час евакуації тіла загиблого воїна. В результаті обстрілу один медик загинув, ще двоє постраждали.