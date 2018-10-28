Коли авто – сенс існування: секрети та стиль життя фанатів машин

Сьогодні День автомобіліста і йдеться про реально велику кількість людей. Адже за останніми даними, у світі налічується близько мільярда автовласників, а до 2035 року їх буде вже близько 2 мільярдів.

Для багатьох автомобіль – це не просто спосіб пересування чи заробітку – це сенс життя.

Стереотип, що кермування – це лише чоловіча справа – давно в минулому.

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Маніяки на позашляховиках – так називають себе члени автоклубу, для яких немає поганих доріг. Їхнім автівкам підкорюються і карпатське бездоріжжя, і снігові замети в столиці.

До слова, День автомобіліста офіційно відзначають в останню неділю жовтня, починаючи з 1993 року. Факти ICTV підготували слова, що допоможуть у цей день привітати ваших друзів, рідних і знайомих.

Опубліковано Жовтень, 28 в 14:11



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