Коли авто – сенс існування: секрети та стиль життя фанатів машин
Сьогодні День автомобіліста і йдеться про реально велику кількість людей. Адже за останніми даними, у світі налічується близько мільярда автовласників, а до 2035 року їх буде вже близько 2 мільярдів.
Для багатьох автомобіль – це не просто спосіб пересування чи заробітку – це сенс життя.
Стереотип, що кермування – це лише чоловіча справа – давно в минулому.
Читайте: Що подарувати на день автомобіліста: топ-5 найкращих подарунків
Маніяки на позашляховиках – так називають себе члени автоклубу, для яких немає поганих доріг. Їхнім автівкам підкорюються і карпатське бездоріжжя, і снігові замети в столиці.
До слова, День автомобіліста офіційно відзначають в останню неділю жовтня, починаючи з 1993 року. Факти ICTV підготували слова, що допоможуть у цей день привітати ваших друзів, рідних і знайомих.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!