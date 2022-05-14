Коли може відбутися повномасштабний контрнаступ ЗСУ: Чмут про ситуацію на фронті

У Харківській області українські захисники перейшли у контрнаступ на Ізюмському напрямку. Військовий аналітик та директор фонду Повернись живим Тарас Чмут пояснив, наскільки ефективно він відбувається.

– Російській Федерації не вдалося досягнути успіху у спробах наступу та прориву оборони на Східному напрямку. На певних ділянках фронту Збройні сили України намагаються перейти у контрнаступ, звільняючи території та витісняючи противника на державний кордон. Проте про тотальне очищення української землі говорити ще зарано.

За його словами, потрібно більше часу, проте вже незабаром можуть з’явитися гарні новини про роботу Збройних сил України.

– Подібні операції потребують більше часу, але у короткостроковій перспективі тижнів або місяців можуть бути позитивні новини. Щонайменше те, що ми зупинили просування російських військ та оточення наших угруповань – це вже позитивно. Ми вже на другому етапі війни, виконали першу нашу функцію – зупинили їхнє просування. Зокрема, завдяки волонтерському руху, допомозі західних партнерів, надходженню нової артилерії, інших засобів протитанкових переносних зенітно-ракетних комплексів.

Ситуація у Луганській і Донецькій областях України залишається непростою, однак наші бійці змогли нівелювати плани Російської Федерації. Директор фонду зазначив, що українські захисники зупинили просування російських військ.

– Там теж насправді все краще, ніж могло бути. Ми нівелювали там ті плани, які були у ворога. На жаль, доволі великою ціною. Але ми їх зупинили. Наразі російські війська вчергове не змогли реалізувати свого задуму. Якщо все буде добре, тоді далі ми можемо перейти у контрнаступ, якщо будуть наявні сили, а західні країни продовжуватимуть постачати техніку та зброю.

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