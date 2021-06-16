На якому етапі будівництво АН-178 для ЗСУ і коли він злетить у небо

На заводі Антонов обіцяють, що перший літак для ЗСУ злетить у небо вже у першому кварталі 2022 року.

АН-178 – один з трьох літаків, які вперше в історії незалежної України замовило Міноборони для українського війська. Контракт розрахований до 2024 року.

Вперше про потребу в нових літаках заговорили після катастрофи АН-26 у Чугуєві, де загинули 26 курсантів та офіцерів. Контракт уклали у грудні 2020-го, за ним Антонов має поставити три авіамашини.

Це будуть нові літаки, а для їх створення використовуються українські, європейські та американські деталі. Проте основні агрегати та запчастини виготовляються на майже 30 вітчизняних заводах. Наприклад, АН-178, зібраний у 2015-му, на 60% складався з російських комплектуючих.

Нині вже зібраний не тільки фюзеляж, а й прилаштовані крила. Військово-транспортний літак здатен перевозити до 100 десантників, БТРи й невеликі танки, може злітати і сідати на непідготовлених майданчиках, простий в керуванні.

Коли літак буде готовий, він має пройти випробування, зокрема здійснити до 700 польотів – для перевірки системи управління, двигунів, аеродинаміки, щоб отримати сертифікат Державіаслужби.

Гендиректор ДП Антонов Сергій Бичков каже, що після випробувань літак передадуть Міноборони приблизно наприкінці 2022 року.

Потім планують отримати ще й міжнародний сертифікат, за яким АН-178 зможуть пропонувати закордонним покупцям. Ураїнськими літаками вже зацікавились у Єгипті, Туреччині, Індії та Азербайджані.

Фюзеляж нової моделі літака Ан-178-100Р для ЗСУ завод Антонов показав 20 травня. Раніше обіцяли, що перший з трьох літаків армія отримає навесні 2023 року.

Літак здатен перевозити до 18 тон вантажу, а також до півсотні військових.

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