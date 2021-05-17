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Коли припиниться транзит з РФ: що буде з ГТС і як готується Україна

Українську газотранспортну систему планують оптимізувати та модернізувати. Адже це дасть змогу зекономити та забезпечити надійність газопостачання, навіть у випадку припинення російського транзиту.

Нині Москва будує морські газогони в обхід України. Тож якщо транзит російського газу до Європи припиниться – потужна українська труба ризикує залишитися напівпорожньою, а всі витрати на її обслуговування ляжуть на внутрішніх споживачів.

Попри те, що саме вітчизняна труба була історичним маршрутом постачання блакитного палива до Європи, Росія намагається обійти її.

Внаслідок цього зараз наша ГТС завантажена менш ніж на третину своєї потужності. А далі є ризик узагалі нульового транзиту. Це неабиякий виклик для економіки. Однак Україна готова його прийняти.

За словами гендиректора Оператора ГТС України Сергія Макогона, транзитний контракт діє тільки до 2025 року й тому нам уже зараз потрібно думати, яка вартість транспортування буде для наших кінцевих споживачів.

– Зараз ми повинні починати модернізувати й оптимізувати нашу систему, щоб після 2025-го наші споживачі не сплачували більше за послуги транспортування ГТС, – додав він.

План модернізації передбачає виведення з експлуатації зайвих потужностей і оновлення ключових об’єктів системи. Зокрема, компресорних станцій.

Першою модернізують компресорну станцію Бар – ключовий вузол ГТС. Раніше вона качала газ лише зі сходу на захід. Тепер же станція може працювати ще й у зворотньому напрямку.

Завдяки цьому українська ГТС буде здатна постачати паливо в усі регіони країни навіть за відсутності транзиту російського газу.

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Старі агрегати станції також замінюють на нові, потужніші та сучасніші.

Нове обладнання європейського виробництва дозволить станції споживати менше газу для своєї роботи. Це економитиме понад 70 млн кубів палива щороку.

Схожа модернізація чекає ще на дев’ять компресорних станцій. А згодом Оператор ГТС планує переключитися на реконструкцію газопроводів.

Усе для того, щоб система могла працювати однаково ефективно як за наявності транзиту, так і за ймовірної відсутності.

Окрім того, фахівці наголошують, що Україна є й залишатиметься найвигіднішим і найнадійнішим маршрутом транзиту газу до Європи.

Зниження транзиту газу через Україну

Протягом перших чотирьох місяців 2021 року транзит газу через українську ГТС знизився на 9%.

Зокрема, із січня до квітня через український трубопровід було прокачано 14,1 млрд куб. м газу, тоді як у 2020-му цей показник складав 15,5 млрд куб. м.

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