Коли Україна переходить на зимовий час і як це впливає на здоров’я

27 жовтня Україна переходить на так званий зимовий час. Стрілки слід перевести на годину назад о 4:00 на 3:00. Традиція у світі давня, однак Європа планує скасувати переведення годинників і встановити свій індивідуальний час.

Така традиція у більш як 150 країн. Зародилася вона у Британії для економії електроенергії протягом доби. Однак нині життя кардинально змінилося, й ефект економії, як кажуть експерти, самоусунувся.

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Європа жваво дискутує про те, щоб скасувати переведення годинників. Однак там ще не вирішили, на якому часі зупинитися, кожна країна обере індивідуально.

Директор головної астрономічної обсерваторії України Ярослав Яцків закликає український уряд спиратися на наукові дані. Вчені радять навесні перейти на літній час і на ньому ж і залишитися. Це буде максимальне використання світлої пори доби.

Зміна біоритму раз на півроку – це стрес, переконують лікарі. Безпроблемно реагує на зміни в часі лише молодь, за кілька днів вони вже входять у новий графік. Гірше старшим або геть малюкам, а також тим, хто має хворе серце чи судинні недуги.

Тож якщо змін таки не буде, лікарі підказують, як впоратися в перші дні. Насамперед – за графіком лягати і прокидатися, навіть якщо це вихідні.

Нагадаємо, Укрзалізниця змінила графік через перехід на зимовий час.

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