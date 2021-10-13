Коли увімкнуть батареї та якими будуть тарифи на тепло

Нафтогаз обіцяє до 15 жовтня укласти договори з бюджетними установами, тому з опаленням не буде проблем – газ нададуть за ціною 17 грн за кубометр. Його у сховищах достатньо і для потреб населення, і для соціальної сфери.

Після гучних заяв про надзвичайну ситуацію чиновники кажуть, що протягом кількох днів укладуть усі необхідні угоди.

Водночас у Києві вирішили відкласти старт опалювального сезону, хоча технічно готові. Пояснили, що подавати тепло поки немає підстав. Почнуть, коли середньодобова температура буде менша восьми градусів впродовж трьох діб.

Із 1 жовтня теплі батареї вже у 850 закладах соціальної та бюджетної сфери, а це лікарні, садки та школи. Якщо будуть охочі, теплопостачання отримають і мешканці багатоповерхівок за індивідуальним зверненням. Для цього потрібно зібрати більше половини підписів мешканців та подати заявку у КМДА.

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– Бюджетних установ в Україні чимало – понад 7 тис. Укладення договорів може зайняти кілька днів. Зі свого боку запевняємо, що до 15 жовтня ми маємо всі можливості, щоб укласти усі договори, – наголосив глава Нафтогазу Юрій Вітренко.

За прогнозами синоптиків, різкого похолодання в наступні кілька тижнів на території України не буде, тож до реальних холодів встигнуть підключити тепло.

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