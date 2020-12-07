Коли в Україні запрацює єдиний механізм пошуку зниклих безвісти

З березня 2021 року в Україні повинен запрацювати новий механізм пошуку осіб, які зникли безвісти під час війни з Росією. Єдиний інформаційний сервіс збиратиме інформацію про військових та цивільних людей.

Нині збором такої інформації займають переважно громадські організації та кілька державних структур, що створює логістичні незручності для родичів. Така система змушує їх шукати інформацію по крихті у кожному відомстві.

У світі такі пошукові операції працюють геть по-іншому, оскільки зниклих безвісти шукають силовики, якими опікується координаційний центр. Туди спрямовуються всі дані про зниклих безвісти.

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В Офісі президента пропонують реанімувати ідею єдиного інформаційного сервісного центру, який створили ще два роки тому. Попри формальний запуск він так і не почав повноцінно функціонувати. У листопаді Володимир Зеленський реанімував цю систему та зобов’язав чиновників розробити реальний план діяльності цієї комісії.

І найголовніше, за словами президента, напрацювати модель комунікації з рідними зниклих. Для цього навіть формують законодавчу базу, результати впровадження якої ми побачимо навесні цього року.

Фільм про життя

Український режисер Валентин Васянович екранізував історію пошуку зниклих безвісти на території Донбасу. У стрічці Атлантида режисер показав, як у 2025 році Україна перемагає війну з Росією та повертає собі законні території.

Однак після цього, експерти встановлюють, що випалена та замінована земля більше не придатна для життя. У той час поки сапери розміновують територію, волонтери розкопують тіла загиблих та встановлюють їхні імена.

Атлантида представлятиме Україну на Оскарі у 2021 році.

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