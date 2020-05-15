Коли відкриють дитсадки і як вони працюватимуть

Дитячі садки можуть відкрити вже 22 травня. Проте остаточне рішення уряд ухвалить 20-го. Поки ж стежать за ситуацією та розробляють схеми – як запустити дитячі садки безпечно.

Скоріш за все, кількість дітей у групах значно обмежать. Але, якщо для приватних закладів це виконати можливо, то у переповнених державних буде проблематично.

Напередодні понад півсотні нардепів запропонували уряду свій варіант послаблення карантину для садків. Пропонують 3 етапи, як це може відбуватися. Докладніше дивіться у сюжеті Наталії Кулик.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві запрацював перший в Україні Дитячий садок онлайн.

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