Коли відкриють кордони: Німеччина, Польща та Фінляндія чекають заробітчан

Попри карантин, уряд дозволить виїзд за кордон українським заробітчанам, але лиш тим, кому ЄС гарантує стабільну зарплату і соцпакет щонайменше на три місяці. Про це напередодні заявив прем’єр Денис Шмигаль на зустрічі із дипломатами ЄС та США.

Керівник уряду заявив, що політика України зараз спрямована на те, щоб навпаки повертати своїх громадян додому. Чимало людей вважають обмеження чартерів, якими інші країни готові забирати українців на заробітки, наступом на громадянські свободи. Наразі, за кордоном працює до 3 млн наших співвітчизників. На час карантину повернулося близько 150 тис. Та Європа поступово виходить з карантину, а це означає, що українці знову будуть затребувані. Докладніше у сюжеті Ольги Чайко та Тетяни Доцяк.

Нагадаємо, через урізані зарплати на протест вийшли медики київської клінічної лікарні.

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