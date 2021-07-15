Коли здешевшають авіаквитки в Україні і чому літати за кордон дешевше

Літати Україною – новий тренд. Тепер авіаквитки стали доступнішими, а рейсів – побільшало. У планах уряду – розширювати аеропорти, хочуть навіть домовитися, щоб міжнародні лоукости Ryanair i Wizzair зайшли на ринок внутрішніх авіаперевезень.

Однак квитки на внутрішні рейси недешеві, подекуди вони дорожчі за білети на міжнародні рейси. Нині напрямків – більше десятка.

Наприклад, у Windroze є маршрути з Києва, Львова, Івано-Франківська, Харкова, Дніпра, Одеси, Херсона, Запоріжжя, Миколаєва, Ужгорода, Кривого Рогу та Чернівців. Також внутрішніми авіаперевезеннями займаються МАУ, SkyUp і Мотор-Січ.

Якщо купувати квиток за місяць, то до Одеси долетіти можна за 818 грн, доїхати автобусом за 239 грн, а поїздом – за 434 грн. Літаком можна дістатися 1,2 год, поїздом доведеться їхати 8 год.

Однак якщо квитки замовляти за тиждень, то й коштуватимуть вони втричі дорожче. Ціни могли би бути й нижчими, але поки авіагалузь не серед державних пріоритетів, тож всі витрати перевізники змушені закладати у вартість квитка.

– Ціна на пальне в регіональних українських аеропортах є досить високою, набагато більша, ніж у Києві, і значно вища, ніж в закордонних аеропортах. На жаль, послуги на навігацію також є вищими, ніж у Європейських аеропортах. Плюс – до вартості квитка додається ПДВ у розмірі 20%, – коментує Данило Іванов, заступник віце-президента з комерції МАУ

В уряді начебто і намагаються це змінити – розробляють законопроект про скасування ПДВ для польотів у межах України. Таке рішення всіляко підтримують й авіакомпанії, однак Кабмін зволікає і документ досі у парламент не потрапив.

У планах на цей рік – модернізація аеропортів у Дніпрі, Вінниці, Рівному, Херсоні. Хочуть відновити роботу аеропорту і в Черкасах.

Авіаційна стратегія до 2030-го року передбачає збільшення внутрішніх рейсів утричі завдяки розвитку конкуренції, розбудові регіональних летовищ та співпраці держави і приватних компаній.

За десять років влада планує досягнути пасажиропотоку у понад 71 млн на рік. Це майже у 7 разів більше, ніж нинішні показники. Завдяки цьому квитки можуть впасти в ціні.

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