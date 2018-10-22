Колишній чоловік Подкопаєвої – шпигун: як вербували Тимофія Нагорного

Служба безпеки України запевняє, що колишнього чоловіка олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої Тимофія Нагорного завербували в Росії. СБУ навіть показала відео, де нібито він спілкується з представниками російських спецслужб.

За даними СБУ – підозрюваний мав створити в Україні політичну партію – для участі у парламентських виборах – аби просувати інтереси країни – агресора. Партія мала перешкоджати вступу України в ЄС і НАТО, а ще – наполягати на державному статусі російської мови.

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В СБУ запевняють, що Нагорний спілкується із російськими спецслужбами з 2013. Викрити його діяльність буцімто допоміг російський бізнесмен, на якого вдома завели кримінальні справи і обіцяли за хабар їх закрити.

Під час передачі грошей, на початку місяця затримали двох задіяних у схемі росіян, а минулого тижня взяли й Нагорного, якого відпустили під заставу у півмільйона гривень. Чоловіка звинувачують у шахрайстві та державній зраді.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що шпигунський скандал обрушив рубль і акції російських компаній.

Опубліковано Жовтень, 22 в 17:07



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