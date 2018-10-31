Колишній хакер у рваних джинсах – як Марк Цукерберг став мільярдером

Впливовий, багатий, але з першого погляду так і не скажеш – у рубриці Історії успіху – наймолодший мільярдер Марк Цукерберг – засновник найбільшої соціальної мережі Facebook.

Програміст та колись хакер завоював титули найвпливовішої людини планети та суперуспішного бізнесмена.

З дитинства Марк не розрізняє більшості кольорів – найкраще бачить синій. Саме тому це – основний колір, створеної ним, соціальної мережі. Коли хлопцеві виповнилося 10, батько подарував йому перший комп’ютер і познайомив сина з мовою програмування.

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У старших класах не на жарт захопився фехтуванням та навіть був капітаном шкільної команди. Одного разу Марк створив програму, яка розпізнавала музичні смаки користувачів. Microsoft пропонувала за цей винахід 2 мільйони доларів і роботу в компанії. Однак, Цукерберг відмовився, і виклав цю програму у відкритий доступ.

У 2002 вступив до Гарварду на спеціальність – психологія. Але вже за 2 роки разом з однокурсниками запустив соціальну мережу Facebook прямо з кімнати гуртожитку. З цього моменту життя Цукерберга змінилося, і він кинув навчання.

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Опубліковано Жовтень, 31 в 11:00



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