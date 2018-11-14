Колиска надії: у Львові відкрили новий перинатальний центр

Шанс на життя. 15 млн малюків передчасно народжуються щороку в світі. Близько 20 тис. лише в Україні. Таким немовлятам часто дають невтішні прогнози.

Тому для них вкрай важлива своєчасна допомога лікарів та наявність сучасного обладнання. Яке є далеко не у всіх українських лікарнях. Сьогодні спеціалізований центр допомоги новонародженим Колиски надії відкрили у Львові.

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Львів став 34 містом, де на базі обласного перинатального центру відкрили Колиски надії з найсучаснішим обладнанням для виходжування немовлят.

За 12 років існування програми Фонду, запрацювали 34 центри в усіх регіонах України.

Для батьків важливо знати, що їхня дитина житиме. А ті всі трубки та кисневі маски залишаться в минулому.

До слова, в Італії з’явився додаток для догляду за недоношеними малюками.

Опубліковано Листопад, 14 в 19:59



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