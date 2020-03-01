Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Спорт

Команди ЗСУ, СБУ, поліції та Нацгвардії з усієї України – турнір з кросфіту в Маріуполі

Звитяга ВМС – турнір з кросфіту провели в Маріуполі. У ньому брали участь команди Збройних сил, поліції, СБУ і Нацгвардії з усієї України.

Спортсмени, що займаються кросфітом, впевнені: він допомагає оптимально розвивати витривалість, гнучкість, силу, координацію, швидкість і спритність. Цей вид спорту підходить для будь-якого віку.

Як змагалися і хто виявився найкращим – бачила Тетяна Уралова.

До слова, Факти ICTV розповідали про змагання медиків на Дніпропетровщині.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Арена світового рівня. Як оновили Палац спорту у Запоріжжі до Кубку Девіса
Арена світового рівня. Як оновили Палац спорту у Запоріжжі до Кубку Девіса
Центр української легкої атлетики. Як у Сумах планують зробити спорт прибутковим
Центр української легкої атлетики. Як у Сумах планують зробити спорт прибутковим
Футболіст, який вкусив суперника за пеніс, дискваліфікований на 5 років
Футболіст, який вкусив суперника за пеніс, дискваліфікований на 5 років
Облив бензином: в Австралії регбіст спалив живцем себе та своїх дітей в авто
Облив бензином: в Австралії регбіст спалив живцем себе та своїх дітей в авто
Розсипаються стайні та падає огорожа. В яких умовах працює київський іподром
Розсипаються стайні та падає огорожа. В яких умовах працює київський іподром
Сергій Левчук очолить Державне агентство спорту
Сергій Левчук очолить Державне агентство спорту
Магучіх виграла золото на змаганнях в Глазго
Магучіх виграла золото на змаганнях в Глазго
Донька Двейна Джонсона стане першим рестлером в історії у четвертому поколінні
Донька Двейна Джонсона стане першим рестлером в історії у четвертому поколінні

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка