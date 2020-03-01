Команди ЗСУ, СБУ, поліції та Нацгвардії з усієї України – турнір з кросфіту в Маріуполі

Звитяга ВМС – турнір з кросфіту провели в Маріуполі. У ньому брали участь команди Збройних сил, поліції, СБУ і Нацгвардії з усієї України.

Спортсмени, що займаються кросфітом, впевнені: він допомагає оптимально розвивати витривалість, гнучкість, силу, координацію, швидкість і спритність. Цей вид спорту підходить для будь-якого віку.

Як змагалися і хто виявився найкращим – бачила Тетяна Уралова.

До слова, Факти ICTV розповідали про змагання медиків на Дніпропетровщині.

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