Команди ЗСУ, СБУ, поліції та Нацгвардії з усієї України – турнір з кросфіту в Маріуполі
Звитяга ВМС – турнір з кросфіту провели в Маріуполі. У ньому брали участь команди Збройних сил, поліції, СБУ і Нацгвардії з усієї України.
Спортсмени, що займаються кросфітом, впевнені: він допомагає оптимально розвивати витривалість, гнучкість, силу, координацію, швидкість і спритність. Цей вид спорту підходить для будь-якого віку.
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2020-03-01
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