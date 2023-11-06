Командира 128 ОГШБр відсторонили | Кадри знищеного ракетоносія РФ | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
– Загинув помічник Залужного
– На Закарпатті оголосили триденну жалобу через загибель бійців 128 ОГШБ
– Командира 128 ОГШБр відсторонили на час слідства
– РФ вдарила по житловому будинку в Томиній Балці на Херсонщині
– Росіяни з артилерії вдарили по Середино-Буді в Сумській області
– Російські окупанти чотири рази за добу обстріляли Нікополь
– Євросоюз заперечує початок будь-яких розмов з Києвом щодо переговорів з Росією
– Укроборонпром починає виробництво FPV-дронів
– У ЗСУ показали фото знищеного російського ракетоносія “Аскольд”
– За тиждень Армія дронів знищила рекордну кількість позицій росіян
– Історія полонених, що картають себе за службу в армії РФ
– У Херсоні затримали жінку, яка допомагала окупантам проводити псевдореферендум
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