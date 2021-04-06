Комендантська година і сертифікати здоров’я: як Туреччина бореться з Сovid-19

Туреччина опинилася у трійці країн з найбільшою кількістю хворих на коронавірус. Через це тут знову запровадили комендантську годину з 21.00 до 5.00, а в червоних регіонах заборонено виходити на вулицю і на вихідні.

Площа Султанахмет у Стамбулі нині порожня, бо туристів практично немає.

Всюди питають персональний код, запроваджений Міністерством охорони здоров’я, аби відстежувати переміщення хворих і контактних. Без нього не можна скористатися транспортом, або зайти в держустанову.

Не пустять також у торговельні центри, готелі, ресторани і навіть до туристичних пам’яток.

Його сканують і відразу бачать, чи є в вашому оточенні хворі, оскільки дані про всіх інфікованих занесені в єдину базу.

Носити маску обов’язково навіть на вулиці.

Змінилась і робота закладів харчування, їм дозволено працювати лише до 19.00.

Нові реалії і в готелях. Персонал у масках та рукавичках, у ресторані – їжа за склом.

Головна новація – сертифікація здоров’я Safe tourism, яка передбачає максимальу заповнюваність 70%. За цим ретельно стежать, і в разі порушення можуть відібрати сертифікат.

Завдяки сертифікації тут сподіваються на збільшення кількості туристів цього року. Великі надії і на вакцинацію. Нині щеплюють тих, кому за 60. Вже вакцинували понад 6 млн пенсіонерів. На черзі – працівники туристичної сфери.

З 15 березня Туреччина змінила правила в’їзду. Окрім надання негативного тесту, туристи заповнюють спеціальну онлайн-анкету за 72 години до поїздки.

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