Комендантська година та посилення карантину – нові обмеження в регіонах

В регіонах України посилюють карантинні обмеження. Особливо там, де хвороба вирує найбільше. Щодня кількість недужих зростає, тому особливо важливо всім дотримуватися карантину і заходів безпеки. У Чернівецькій області на вихідні закриють продуктові магазини та заправки. В Олешках міська влада просить запастися продуктами, аби в суботу та неділю ніхто не виходив з будинків.

Про додаткові заходи безпеки заговорили і у Київській облдержадміністрації. В регіоні вже зафіксовано 140 випадків інфікувань. Найбільше недужих у Обухівському та Києво-Святошинському районах. По всій Україні людей наполегливо закликають сидіти вдома. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, ФОПам під час карантину будуть виплачувати допомогу на дітей.

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