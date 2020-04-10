Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Комендантська година та посилення карантину – нові обмеження в регіонах

В регіонах України посилюють карантинні обмеження. Особливо там, де хвороба вирує найбільше. Щодня кількість недужих зростає, тому особливо важливо всім дотримуватися карантину і заходів безпеки. У Чернівецькій області на вихідні закриють продуктові магазини та заправки. В Олешках міська влада просить запастися продуктами, аби в суботу та неділю ніхто не виходив з будинків.

Про додаткові заходи безпеки заговорили і у Київській облдержадміністрації. В регіоні вже зафіксовано 140 випадків інфікувань. Найбільше недужих у Обухівському та Києво-Святошинському районах. По всій Україні людей наполегливо закликають сидіти вдома. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, ФОПам під час карантину будуть виплачувати допомогу на дітей.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Кривому Розі через пацієнтку з Covid-19 ізолювали понад 100 людей
У Кривому Розі через пацієнтку з Covid-19 ізолювали понад 100 людей
Як заощадити на комірному в період карантину: 3 поради від експертів
Як заощадити на комірному в період карантину: 3 поради від експертів
У Києві поліція затримала 7 людей у масках – нібито за порушення карантину
У Києві поліція затримала 7 людей у масках – нібито за порушення карантину
Танці проти Covid-19: кращі відео Tik-Tok від лікарів із США
Танці проти Covid-19: кращі відео Tik-Tok від лікарів із США
Заборона виходити на вулицю у вихідні – це рекомендація: заява МВС
Заборона виходити на вулицю у вихідні – це рекомендація: заява МВС
Зеленський відвідав наметове містечко для інфекційних хворих на Covid-19
Зеленський відвідав наметове містечко для інфекційних хворих на Covid-19
Ляшко пояснив, чому раніше не всі пневмонії перевіряли на Covid-19
Ляшко пояснив, чому раніше не всі пневмонії перевіряли на Covid-19
Ляшко розповів, що держава робить для зменшення дефіциту медичних масок
Ляшко розповів, що держава робить для зменшення дефіциту медичних масок

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка