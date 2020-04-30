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Компанія Інтерпайп доставила чергову партію допомоги до лікарні Новомосковська

Від початку пандемії подолати коронавірус Україні активно допомагають вітчизняні підприємства. Компанія Інтерпайп доставила до центральної лікарні Новомосковська чергову партію засобів індивідуального захисту, медичних матеріалів та обладнання.

Велику частину захисних засобів передали також бригадам швидкої допомоги, які працюють на території Дніпропетровської області.

– На сьогодні ця допомога є вкрай важливою. Більше 20 тис. распіраторів, костюмів. Ми дійсно можемо сказати , що на сьогодні ми забезпечені і дефіцитних позицій у нас майже немає – я кажу про всі госпітальні бази нашої області, – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Читайте: Як не допустити коронавірус на підприємство: приклад компанії Інтерпайп

Медичну допомогу закупила компанія Інтерпайп разом зі створеним за її ініціативою благодійним фондом Відродження регіону. До збору коштів долучаються й інші підприємства області. Загалом, на боротьбу з коронавірусом в Україні промислова компанія Інтерпайп спільно з фондами Олени та Віктора Пінчук уже виділили 114 млн грн.

– На сьогоднішній день першочерговим завданням для нас є забезпечення міст, в яких живуть і працюють співробітники компанії та їхні родини. Ми сподіваємося, що дані поставки медобладнання допоможуть захистити наших лікарів і спільними зусиллями зупинити епідемію, – сказав в.о. голови правління Інтерпайп НМТЗ Андрій Санін.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як компанія Інтерпайп допомагає ветеранам праці під час карантину.

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