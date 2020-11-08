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Комплексна допомога військовим: у Дніпрі відкрили Veteran Hub

У Дніпрі запрацював Veteran Hub. Це третій після Києва та Вінниці центр у країні,  створений для комплексної підтримки людей, які повернулися із війни.

Організатори кажуть, що це закономірно. Адже у Дніпропетровській області понад 30 тис. ветеранів, які потребують допомоги.

А у Veteran Hub є 12 спеціалістів, які надаватимуть комплексну допомогу по трьох ключових напрямках: психологічна адаптація, пошук роботи та юридична підтримка. Всі послуги безкоштовні, і до центру за будь-яким питанням можна звертатись на гарячу лінію: 067-348-28-68.

Читайте: Знайти роботу і адаптувати до життя: як в Україні допомагають колишнім військовим

Аби створити такий простір підтримки для ветеранів та їх родин, полонених, родичів загиблих і зниклих безвісти, об’єдналися юристи, громадські організації та психологи. У Veteran Hub із комфортом розташували зону коворкінгу, мутимедійний центр для презентацій та окремі кімнати, де проводитимуть особисті консультації.

Veteran Hub – новий етап національного проекту фондів Олени Пінчук та Віктора Пінчука та громадської організації Побратими. Нині в умовах пандемії він працюватиме онлайн –  всі консультації фахівці надаватимуть у режимі реального часу.

Одним із реабілітованих став колишній командир взводу Богдан Тягнибіда. Зараз він виконує па під запальну латину та насолоджується життям.

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