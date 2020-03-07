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Компліменти між обстрілами. Захисники України привітали жінок із 8 березня

За 6 березня ворог обстріляв українські позиції щонайменше п’ять разів. Найгарячіше було поблизу Авдіївки, Пісків та Зайцевого. Один армієць зазнав поранення.

Біля Кримського українська бойова машина піхоти підірвалась на вибухівці, один наш захисник загинув і троє поранені. Загиблий – командир взводу механізованого батальйону, лейтенант Дмитро Фірсов. 5 січня йому виповнилось 40 років, у нього залишилась дружина та син. Прощатимуться з героєм 9 березня у Вінниці.

Війна війною – а про 8 березня не забувають. Бійці з передової у проміжках між обстрілами передають вітання українським жінкам. До привітань для найкращих, найкрасивіших та найрідніших жінок приєдналася більшість бійців бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Деталі у сюжеті Владислава Круглова.

Нагадаємо, за весь час військової агресії в Україні з’явилося 12 тис. жінок-ветеранів бойових дій.

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