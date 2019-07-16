Комуналка та політика в пріоритеті: в Україні згасає мода на українське

Після Революції Гідності в Україні з’явилася мода на все українське: міста і села буквально розфарбували у синьо-жовті барви, українці почали активно носити вишиванки та національну символіку. Але через 5 років хвиля піднесення дещо спала.

Мода на українське поступово згасала разом з патріотичними настроями. Згідно з останнім опитування КМІС, від влади українці найбільше чекають зниження комуналки та скасування недоторканності можновладців, а перемога над російською агресією з першого пункту змістилась на третій з м’якшим формуванням – переговори з Росією заради миру.

Першим дзвіночком змиття синьо-жовтої фарби стали автомобілісти. Автопрапори, герби та вишиванки замінили на камуфляжні наклейки і тварин. Змінилась і географія патріотичних автонаклейок. Раніше їх замовляла вся Україна, а тепер вони йдуть лише на захід.

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Українська мова спровокувала скандал з одеськими медиками. Там ті, хто давав клятву Гіпократу, відмовились рятувати через звернення державною.

Останній оплот українського тримають активісти в Харкові. Там боротьба з місцевою владою за проспект Григоренка. З одного боку – таблички з ім’ям українського дисидента, з іншого – сталінського маршала Жукова. Та поки програють – радянський пам’ятник таки відновили.

Варто пам’ятати, що якщо сьогодні не підтримати власну армію, то завтра можна годувати чужу, так і відсутність синьо-жовтих кольорів ризикує перетворитись у триколор уже завтра.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Україні вступили в силу штрафи за використання символіки Нацполіції.

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