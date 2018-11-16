Комунальна холоднеча відступає. Де в Україні включили опалення

Комунальна холоднеча відступає. На Дніпропетровщині в Кам’янському опалення вже подали до правого берега – це три великі райони. Школи обіцяють відкрити з наступного тижня. У Павлограді батареї потеплішали напередодні, але після запуску тепла системи не витримали і труби знову в багатьох місцях прорвало. Така ж ситуація і в Кривому Розі, тому чимало людей там знову мерзнуть.

А от у Харкові без опалення ще шістдесят будинків, 3 школи та 5 дитячих садочків. Тож обурені харків’яни сьогодні пікетували міську раду.

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Через пориви на теплотрасах скарги надходять з усіх куточків міста. У міськраді традиційно виправдовуються – труби давно спрацьовані, потребують заміни, але грошей нема, тож, цього річ замінили лише 30 км із необхідної тисячі. У багатостраждальну Смілу нарешті почали подавати тепло.

Поки у Смілі наново наповнюють мережі водою, адже напередодні, побоюючись їх руйнувань, комунальники злили воду. За прогнозами міської влади, повністю забезпечити Смілу теплом вдасться вже до завтра.

До слова, старт опалювального сезону, кругом – гарячі ріки: стан тепломереж Києва .

Опубліковано Листопад, 16 в 19:47



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