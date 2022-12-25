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Факти / Відео / Україна

Комунальні платежі під час опалювального сезону: як не переплачувати за недоотримане тепло

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Цей опалювальний сезон українці запам’ятають на довго. Бо, як правило через відключення світла – без тепла залишаються і користувачі централізовано опалення, і власники автономного. За попередніми підрахунками у листопаді через блекаути ми недоотримали тепла на 30%. При цьому, комунальники тішаться, українці продовжують вчасно сплачувати за тепло, майже так само як і у мирні часи. Через ракетний терор росіян на енергетичну інфраструктуру, а відтак  тривалі  відключення  електроенергії  українці  платять набагато менше за комуналку. Та  в Нацкомісії з енергетики та комунпослуг нагадують:  споживачі мають вчасно подати показники лічильника. Якщо ж  ви спізнилися, ризикуєте отримати сюрприз у платіжці. Адже тоді оператори самі вираховуватимуть середню кількість спожитої енергії за загальним коефіцієнтом. І ви можете переплатити. Українці вже отримали платіжки за листопад. Через постійні відключення заощадити на опаленні вдалося мешканцям багатоповерхівок, у яких є загальнобудинкові або індивідуальні лічильники тепла. До прикладу, у столиці таких будинків понад 90%. У тих же будинках, які не мають таких приладів – нарахування тепла відбувається за формулою, яка передбачає три фактори: теплове навантаження будинку, середньомісячну температуру, і фактичну кількість часу надання тепла.  Якщо сума у платіжці категорично не збігається з наявним опаленням у вашому домі – ви маєте звернутися про перерахунок до вашого постачальника.  Ризикують переплатити за тепло і власники квартир,  де є індивідуальні лічильники опалення, якщо ви не вчасно подали показники. А саме за опалення загальнобудинкової території, оплата за неї розподіляється між всіма мешканцями. Загальний борг за теплопостачання по Україні за 2022 рік вже сягнув 22,5 мільярдів гривень. Та попри всі негаразди, експерти наголошують, нині вкрай важливо сплачувати за тепло. Від цих коштів залежить і стабільна робота, і  відбудова енерго і тепломереж, яку щоденно намагається нищити ворог.

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