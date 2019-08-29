Kona Hybrid. Hyundai представив новий гібридний кросовер за $28 тис.

Південно-корейський автовиробник Hyundai представив на європейському ринку новий гібридний кросовер Kona Hybrid.

Паркетник не можна буде підзаряджати від електромережі. Утім, очікують, що він стане популярним.

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Kona Hybrid отримала двигун об’ємом 1,6 літра і потужністю 106 кінських сил та електромотор на 43 конячки.

Призначення останнього, як і невеликої батареї суто допоміжне, рух лише на електротязі неможливий.

Утім, гібридна установка буде достатньо економічною, 4 літри пального на 100 кілометрів міського циклу. Ціна Kona Hybrid стартує від $28 тис.

Нагадаємо, американський автовиробник Ford розпочав продаж свого повністю електричного кросовера Territory.

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