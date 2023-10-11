Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Конференція Зеленського у Брюсселі | Обстріл України | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
– Пряма трансляція з Брюсселя — підсумки;
– Зеленський у Брюсселі — з ким зустрічався президент;
– Війна в Ізраїлі — сюжет;
– Обстріл Харківщини 11.10.2023 — росіяни накривали артилерією;
– СБУ викрила зрадників, які скоригували удар Іскандером по селу Гроза;
– Обстріл Донеччини — 16-річна дівчина отримала тяжкі поранення;
– Обстріл Херсонщини — є поранені;
– Історія кохання, яке пройшло випробування війною.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 14:30 (11.10.2023).
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