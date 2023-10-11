Конференція Зеленського у Брюсселі | Обстріл України | Новини Факти ICTV за 11.10.2023

– Пряма трансляція з Брюсселя — підсумки;

– Зеленський у Брюсселі — з ким зустрічався президент;

– Війна в Ізраїлі — сюжет;

– Обстріл Харківщини 11.10.2023 — росіяни накривали артилерією;

– СБУ викрила зрадників, які скоригували удар Іскандером по селу Гроза;

– Обстріл Донеччини — 16-річна дівчина отримала тяжкі поранення;

– Обстріл Херсонщини — є поранені;

– Історія кохання, яке пройшло випробування війною.

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