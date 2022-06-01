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Конфігурація Європи кардинально зміниться після перемоги України у війні – Кулеба

Анастасія Гевко редакторка стрічки

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевняє, що конфігурація Європи кардинально зміниться після перемоги України у війні з Росією.

Так, він зазначив в інтерв’ю Фактам ICTV, що коли МЗС ще до початку повномасштабного вторгнення запустило стратегію малих альянсів з тими самими Польщею та Британією, були ті, хто поставився до цього глузливо – насамперед в експертному середовищі.

– Але життя показало, що ми рухалися правильним курсом. І той фундамент, який ми заклали на початок повномасштабного вторгнення, на ньому зараз будуються нові рівні. Безумовно, ми зацікавлені у продовженні формування малих альянсів, ми працюємо і з Британією, і з Польщею над розвитком тристороннього формату, який ми започаткували до початку війни. Тепер він почав дрейфувати у бік альянсу з безпеки, – сказав Кулеба.

Проте він уточнив, що такі альянси не скасовують великих, як Європейський Союз.

Зараз дивляться

– Європа зараз дуже змінюється. Ідея про те, що головну роль у європейських справах відіграють Франція та Німеччина у мисленні суспільства почала витіснятися. Люди побачили, що Польща та Британія можуть бути лідерами, як і США залишаються лідером у Європі. Остаточну конфігурацію Європи за результатами цієї війни представити дуже складно, але контур вже видно. Безумовно, буде ЄС, але також будуть малі альянси, які вирішуватимуть конкретні завдання, – резюмував Кулеба.

Він додав, що зараз Європа перебуває в русі, а тому потрібно “вгризатися зубами, ногами та головою, щоб отримати те, що належить тобі по праву”.

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