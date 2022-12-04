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Коні ледве вижили: рашисти обстріляли тварин ракетами С-300

Маргарита Верещагіна Відеоредактор
Коні, як відомо, не винні, проте оговтуватись від потужних обстрілів – їм доводиться, так само як і людям. На Запоріжжі, неподалік лінії фронту, попри щоденну небезпеку – продовжує працювати один з провідних українських конезаводів, де вирощують національну еліту породи рисаків.
Величезна зала, якій уже понад 70 років, із терпким запахом і потьмянілим живописом, де сцени із життя коней. Це манеж одного з провідних конезаводів країни.
Пані Олена – головна зоотехнікиня, яка працює тут майже чверть століття. В неї навіть прізвище професійне – Гніда.
Та кілька місяців тому росіяни – заледве не знищили все поголів’ю, а це три сотні коней. Терористи – обстріляли завод ракетами С-300. Директор конезаводу, пан Михайло, показує місце – куди вгатилась російська ракета.
Окрім вибитих вікон і понівеченого даху – той обстріл контузив одного зі скакунів…

За мирних часів – після випробовування на іподромі – частину коней продавали, спортсменам, чи, приміром, Єгерям. За гривастого правили від 20 до 100 тисяч гривень. Та нині, звісно, попит впав.

Та коневиробники – духом не падають. Хоч є перебої з електрикою, та їжі для тварин вдосталь.

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