Коні ледве вижили: рашисти обстріляли тварин ракетами С-300

Коні, як відомо, не винні, проте оговтуватись від потужних обстрілів – їм доводиться, так само як і людям. На Запоріжжі, неподалік лінії фронту, попри щоденну небезпеку – продовжує працювати один з провідних українських конезаводів, де вирощують національну еліту породи рисаків.

Величезна зала, якій уже понад 70 років, із терпким запахом і потьмянілим живописом, де сцени із життя коней. Це манеж одного з провідних конезаводів країни.

Пані Олена – головна зоотехнікиня, яка працює тут майже чверть століття. В неї навіть прізвище професійне – Гніда.

Та кілька місяців тому росіяни – заледве не знищили все поголів’ю, а це три сотні коней. Терористи – обстріляли завод ракетами С-300. Директор конезаводу, пан Михайло, показує місце – куди вгатилась російська ракета.

Окрім вибитих вікон і понівеченого даху – той обстріл контузив одного зі скакунів… За мирних часів – після випробовування на іподромі – частину коней продавали, спортсменам, чи, приміром, Єгерям. За гривастого правили від 20 до 100 тисяч гривень. Та нині, звісно, попит впав. Та коневиробники – духом не падають. Хоч є перебої з електрикою, та їжі для тварин вдосталь.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.