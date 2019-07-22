Конкретні перемоги замість пафосних заяв – позиція Слуги народу щодо Донбасу

Партія Слуга народу за даними Національного екзит-полу проходить у парламент. Про перші кроки партії у Верховній Раді розповіла співзасновниця і керівниця Антикорупційного штабу Києва, член партії Слуга народу Галина Янченко.

– Одне з перших завдань – це виконати обіцянку, яку політики давали виборцям 28 років, а саме – зняття депутатської недоторканності. Водночас, ми розуміємо, що це буде один із найскладніших боїв, тому що щоб обмежити депутатську недоторканність, потрібні зміни до Конституції, а це 300 голосів. Відповідно, для прийняття цього рішення потрібно буде заручитися підтримкою інших політичних сил, і ми сподіваємося, що і політсили, які пройдуть до парламенту, і мажоритарні кандидати будуть проявляти таку ж політичну волю і таку ж політичну відповідальність, як і наша політична сила.

Володимир Зеленський за час свого президентства вже подав 16 законопроектів до Верховної Ради. Але, жоден з них не було підтримано. На думку Галини Янченко, парламент сприймав підтримку законів Володимира Зеленського як його особисту підтримку.

Зокрема, Володимир Зеленський подав низку законопроектів антикорупційної політики. Наприклад, питання щодо уточнення підсудності Вищого антикорупційного суду. Він має запрацювати 5 вересня, і кількість справ, переданих йому надзвичайно велика – більше 3 тис. справ. Фактично, така кількість може заблокувати роботу цього органу. Тому, цей законопроект буде входити в пакет першочергових.

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Ще один законопроект, який стосується антикорупційної політики – це норма по відновленню відповідальності за незаконне збагачення і цивільна конфіскація.

– У нас є кілька нових рецептів щодо боротьби з корупцією. Попередні 5 років був перекіс в боротьбу з корупцією і значно менше зусиль було направлено на запобігання. Фактично, з корупцією боролися, але створити такі умови, за яких вона була б просто неможлива не змогли. У нас є низка ініціатив, яким чином це можна змінити. Один із важливих кроків – це держава в смартфоні.

У чому переваги держави в смартфоні? Насамперед, це усуває людський фактор у комунікаціях між державою і бізнесом, державою і людиною. Як відомо – ні комп’ютер, ні телефон не попросить хабаря, на відміну від чиновника. Крім того, держава в смартфоні допоможе значно ефективніше використовувати часовий, фінансовий і людський ресурс.

– Ми б хотіли посилити роль антикорупційного комітету в парламенті. Зокрема, такої інституції, як антикорупційна експертиза. На сьогодні така експертиза на всі законопроекти, які проходять на перше читання, проводиться лише на першому етапі, і велика кількість правок, які є корупціоногенними, вони втілюються в законопроект і включаються в них на етапі правок. В результаті ми маємо такі явища, як правки Лозового, як включення норми про декларування активістів.

Українське суспільство зробило свій вибір по євроатлантичній інтеграції, і завдання політсили цей вибір продовжити і посилити. На підтримку цих тверджень свідчать перших 4 іноземних візити президента. Говорив Володимир Зеленський і з президентом РФ Володимиром Путіним.

– Ми розуміємо, що вирішення ситуації на Донбасі, на превеликий жаль, залежить не лише від України, і тому вирішення питання Донбасу частково залежить і від Росії. Наша стратегія по Донбасу полягає в тому, щоб відходити від пафосних заяв в малі, але конкретні перемоги. Однією з них є розведення військ у Станиці Луганській , яке можна трактувати як початок реального виконання Мінських угод. Так, поки що в одному місці, але ми сподіваємося, що з часом цю практику можна буде запровадити і на решті лінії розмежування.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, хто проходить у Верховну Раду від партії Слуга народу.

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