Конкуренція, затори та мала зарплата: як в Україні працювати таксистом

22 березня таксисти відзначають своє професійне свято. Робота ця небезпечна й складна, тому що таксист повинен бути сміливим, швидко реагувати на ситуацію на дорозі, відмінно знати місто.

Також водієві таксі потрібно мати янгольське терпіння, адже доводиться мати справу з різними пасажирами, багато з яких – не надто ввічливі.

Крім того, таксист має вміти слухати й підтримати розмову.

Максим працює таксистом уже понад 15 років. Роботу свою любить і не соромиться її.

Він – не з тих водіїв, які будуть усю дорогу розводити балачки – воліє помовчати.

Утім, чоловік зауважує, що його вподобання – не головне, оскільки в таксистів є своя етика:

– Якщо пасажир сів позаду, то не хоче розмовляти. Якщо сів спереду, хоче поговорити, розповісти свою історію, поскаржитися на життя або похвалитися.

Найбільше Максим любить пасажирів, які лишають чайові.

– Є пасажири, які мовчки сіли, довіз їх без дошкулянь запитаннями чи жартами. Вони спокійно вийшли. А потім дивишся в додатку, а вони 20 грн на чай залишили, – каже таксист.

Складнощів роботі, говорить Максим, додає конкуренція, яка зростає мало не щодня. Адже раніше, аби працювати в службі таксі, потрібно було добре знати місто, мати власну машину, неабиякий досвід та ліцензію.

Нині ж у всіх є навігатори, машину легко орендувати в таксопарку, а про досвід часто й не запитають. Таксувати може чи не кожен. Отож, і ставлення у пасажирів відповідне.

Також чоловік нарікає на погані дороги, постійні затори та малі заробітки. Каже: найкращий час для водіїв був у локдаун. Тоді через закрите метро та обмежений рух транспорту вдалося непогано заробити. У цілому ж завжди сподівається на фортуну та карму.

– Я переконаний, що коли пасажиру пробачив дві-три гривні, бо не було чим розміняти, то наступний дасть більше на чай, – говорить він.

Із 17 березня в Україні набув чинності закон, який посилює відповідальність за порушення водіями правил дорожнього руху.

Зокрема, за водіння в нетверезому стані тепер доведеться заплатити 17 тис. грн. За непристебнутий пасок безпеки й розмову телефоном – до 510 грн.

За перевищення швидкості на понад 50 км/год штраф становитиме 1,7 тис. Детальніше про штрафи за порушення ПДР у 2021 році читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

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