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Олена Баранова |

Конкурс краси Mrs.International: хто представлятиме Україну та підготовка

Потужна група підтримки, українські прапори та чарівні леді у коронах. Так проводжали до Америки Вікторію Файнблат – нашу представницю на конкурсі Mrs.International. Вона везе із собою не лише красу та стиль, а й свій благочинний проект.

Цей конкурс на 70% побудований на благодійній платформі. І дуже багато американських і всесвітніх організацій, які підтримують благодійні платформи будуть присутні.

І якщо я зможу переконати, що це важливо, і що Україні потрібна допомога, можливо у мене вийде залучити іноземні благодійні фонди.

Вікторія розповіла, що готувалась більше року. Тренувалась із американським коучем, доводила англійську до ідеалу, трохи схудла, вела благочинну діяльність та займалась родиною. Саме гармонійна жінка може принести перемогу Україні, кажуть організатори.

Загалом на Mrs.International будуть дві українки, тому що торік через пандемію конкурс не проводився. І Вікторія налаштована рішуче.

Міс Всесвіт 2021

Переможницею конкурсу краси Міс Всесвіт 2021 стала Андреа Меса – представниця Мексики. Вона стала третім переможцем з цієї країни.

Раніше представниці Мексики отримували нагороду Міс Всесвіт у 1991 і 2010 роках.

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