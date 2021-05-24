Конкурувати неможливо: чому українські продукти дорожчі за імпортні

Українські фермери не можуть конкурувати на ринку з імпортною агропродукцією. За останній рік імпорт овочів, фруктів та інших продуктів зріс на 13%. При цьому більшість продукції виготовляється українськими виробниками.

Картоплю в Україні везуть з Єгипту та Азербайджану, огірки – з Туреччини та Білорусі, а свинину – з Польщі та Данії.

При цьому попит на імпорт забезпечується нижчою вартістю за вітчизняну продукцію.

Як розповів дрібний фермер з Волині Олег Галасун, головна проблема – збути товар. За його словами, за сезон він вирощує кілька десятків тон врожаю кабачків, баклажанів, кукурудзи, огірків і помідорів.

Проте, щоб його продукція могла потрапити до мережевих супермаркетів – товару необхідно в рази більше. При цьому грошей, щоб нарощувати виробництво, фермеру взяти немає де.

– Як їх заробити, якщо все, що вирощуєш – продаєш на фермерських ярмарках. Замкнуте коло. Я в теплицю вклав гроші, які мені довелося багато років відкладати. За кордоном так ніхто не робить. Там надають кредит на 5 років, але я про таке і мріяти не можу. З мене наші банки за 5 років стягнуть останню сорочку, – розповів Галасун.

Причиною такої ситуації є низький рівень підтримки агросектору з боку держави. Зокрема, закордонні виробники отримують дешеві кредити, а держава їм компенсує вартість обладнання. Таким чином знижується собівартість продукції.

При цьому, в Україні вже 4 роки діють урядові програми підтримки фермерів і аграріїв, але сильно вплинути на ситуацію не вдалося, оскільки обсяги їхнього фінансування занадто малі.

Як стверджує старший аналітик Центру макроекономічного моделювання Київської школи економіки Ігор Дейсан, якщо в країнах Євросоюзу близько третини бюджету витрачається на фермерство, то в Україні виділяється лише 0,01%.

Він також зазначив, що найбільше в занепад прийшло тваринництво. За його словами, за роки незалежності поголів’я худоби скоротилося в 20 разів.

У свою чергу заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук стверджує, що прийнятий в минулому році закон щодо кооперативів має допомогти аграріям відвоювати місце на полицях вітчизняних магазинів.

Він зазначив, що фермери зможуть об’єднатися в один кооператив, що дозволить здешевити витрати на насіння, пально-мастильні матеріали та добрива. Крім того, виробники зможуть формувати великі партії продукції, які були б цікаві для великих торгових мереж.

Зростання імпорту товарів в Україну

У період із січня до березня 2021 року імпорт товарів в Україну склав $15,1 млрд.

Це на $1,6 млрд більше, ніж за цей період 2020 року.

При цьому збільшився і експорт товарів. Україна поставила за кордон продукції на $13,7 млрд, що на $1,5 млрд більше, ніж роком раніше.

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