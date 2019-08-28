Конопля у труні: як наркоторговці у Колумбії провозять контрабанду

Колумбійські наркоторговці вирішили провезти контрабанду у труні.

Поліція країни під час рейду знайшла зілля в труні, яку перевозили машиною.

В ній 300 кілограмів конопель.

Їх виявили під час перевірки автівки на контрольно-пропускному пункті на трасі.

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Водія заарештували. Нині з’ясовують, хто його спільники та куди зловмисники планували переправити наркотик.

До слова, російський юрист написав заяву на Путіна за їзду на мотоциклі без шолома.

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