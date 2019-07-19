Конституція, бізнес, космос: 10 здобутків України за часів президентства Кучми

Поки політичний олімп вперше чи вкотре намагаються взяти охочі стати депутатом, свій безцінний політичний досвід може сміливо аналізувати сьогодні другий президент України Леонід Кучма. 19 липня – рівно 25 років, як він вперше став главою України.

Леонід Кучма – єдиний президент, який очолював державу два терміни поспіль. Однак його десятиріччя на найвищій посаді виокремлюється не завдяки тривалості, насамперед за ці 10 років в Україні вперше з’явились речі, які мали беззаперечний вплив на подальший розвиток держави.

Буремні 90-ті, зашкалююча інфляція, економіка на дні, відсутність національної валюти і неоднозначне ставлення Заходу. Такою Україна дісталася 1994 року другому президенту Леонідові Кучмі.

В нашому житті є речі, які, здається, були завжди. Але з’явилися вони саме у 10-річчя Кучми. Леонід Кучма став президентом країни, яка жила за перелатаною та переписаною радянською конституцією, і за два роки за його наполяганням Верховна Рада ухвалила основний закон незалежної держави.

Відрізні купони, банкноти з шістьма нулями. Українці були мільйонерами, але не могли купити за ці кошти нічого. І тільки приборкавши гіперінфляцію у понад 10000% на рік, Україна, хоч і останньою в СНД, але впевнено ввела власну валюту у 1996-му.

Україна ожила, відроджувалась промисловість, розвивався банківський сектор, наростив м’язи малий бізнес, з’явилися приватні підприємства і перші фермерські господарства.

– Кучма тримав макроекономічну дисципліну, високий ріст економіки, низьку інфляцію і низькі борги держави, по простому це називається – Кучма заробляв більше для країни, ніж країна витрачала, – зазначив колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Інститут президента з необмеженими повноваженнями – такою дісталася посада Кучмі, але він сам починає процес передачі важелів управління парламенту. Бо саме так живуть більшість демократичних країн. Помаранчеву революцію українського громадянського суспільства він не лише не дав придушити, а й утримав від насильства всі сторони, посадивши їх за круглий стіл.

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Проросійські сили фактично захопили владу в Криму. Нелегітимний президент Мєшков обіцяв приєднати півострів до Росії. У березні 1995 Кучма відряджає до Сімферополя загін спецпризначенців. Мєшкова депортували.

А 2003-го Путін перевіряє українську владу на слабкість, відбувається спроба анексії українського острова Тузла. Перервавши закордонний візит, Кучма організовує оборону острова. Він віддає наказ стріляти, якщо росіяни порушать кордон.

Протистояти Росії було б неможливо без міцної армії. Саме за Кучми створюються нові роди військ, з’являються перші контрактники. Українські миротворці діють по всьому світу.

Україна вперше чітко формулює свій курс на Захід. 1997-й: Україна підписує з НАТО хартію про особливе партнерство. 2002-й: РНБО під головуванням Кучми вперше проголошує, що Україна має вступити до НАТО. Саме Кучма 2003-го першим проголошує мету набуття Україною асоційованого членства в ЄС.

Україна освоїла космос. 1995-го відправила на орбіту свій перший науково-дослідницький супутник Січ-1. А 1997-го – і першого астронавта. Стає двигуном найпрестижнішої міжнародної програми Морський старт.

10-річчя Кучми не всі оцінюють однаково. Окрім досягнень, у ці роки були і проблеми, і кризи. Але базові речі, які Україна здобула в ті роки, залишаються з нами і продовжують визначати наше життя. Лише Крим зараз не наш. Звичайно, тимчасово.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Кучма повертнувся у ТКГ.

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