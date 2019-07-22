Конституція, кнопкодавство та мовний закон: чим запам’яталися Ради минулих скликань

У радянські часи Верховна Рада мала номінальне значення. І голосували за вже готові рішення ЦК. Усе змінилося навесні 1990-го, коли вдалося провести перші демократичні парламентські вибори. Тоді обирали нардепів у Раду радянську, але саме їй судилося стати першим парламентом незалежної України й ухвалити доленосні Декларацію про державний суверенітет України та Акт проголошення незалежності України.

Хоч більшість у першому скликанні тримали комуністи, демократам вдалося створити потужну опозицію – блок Народна рада. Леонід Кравчук із спікерського крісла пересів у президентське. Парламент очолив Іван Плющ, відомий багатьма крилатими фразами.

В конституційну ніч, під загрозою дострокового розпуску, народні депутати добу не виходили з зали і вранці 28-го червня таки ухвалили Конституцію України. Основний закон – головне досягнення парламенту другого скликання. Обраний він був достроково 1994-го. Комуністи отримали найбільшу фракцію, а незмінним спікером був соціаліст Олександр Мороз.

У березні 1998-го українці втретє обирали депутатів. Вперше голосували за змішаною пропорційно-мажоритарною системою. І знову ліві сили – в лідерах, але більшості вони вже не мали. Як і жодна з партій. Тож, ця каденція – постійні конфлікти і компроміси.

У 2000-му – дійшло до розколу. Демократичне крило Ради зібралося в українському домі і вперше сформувало некомуністичну більшість. Іван Плющ вдруге обраний спікером. Цей же парламент вперше в історії України висловив недовіру уряду, яким керував Віктор Ющенко.

І хоча третя Рада Ющенка звільнила, то четверта дала йому дорогу до президентства. 2004-го країну лихоманило через фальсифікації ЦВК на користь Януковича. Вулиці міст заполонили мітингувальники. Почалася Помаранчева революція. Але вихід з кризи знайшли саме у парламенті. Одним пакетом дозволили вперше в Україні провести третій тур президентських виборів та змінили форму правління на парламентсько-президентську.

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Каденція депутатів п’ятого скликання була найкоротшою в історії – лише рік. 2006-го регіонали Януковича вирішили створили коаліцію з соціалістами та комуністами і переманювали соратників Ющенка й Тимошенко. Тож їхні фракції склали свої мандати, Верховну Раду розпустили.

У вересні 2007-го почалася ера шостого, найодіознішого на той час парламенту. Не встигли депутати просидіти в кріслах рік, як над Радою навис домоклів меч. Віктор Ющенко вдруге підписує указ про розпуск законотворців. Мовляв, зникла демократична коаліція. Та Батьківщина пішла до суду й оскаржила цей указ.

Парламент продовжив працювати. Вже з новим спікером. Арсенія Яценюка замінив Володимир Литвин. Але окрім політичної кризи вона запам’яталася і розквітом кнопкодавства, та рукою Чечетова. А ще ці депутати благословили антиукраїнський закон Колесніченка-Ківалова та Харківські угоди, за якими російський флот залишили в Криму до 2042 року.

Тенденція збереглася в раді сьомого скликання, яку охрестили ручним парламентом Януковича. Спікер Володимир Рибак ігнорував регламент. Тушки і кнопкодавство – стали нормою. Та в історію ця рада увійшла як автор диктаторських законів, що обмежували права громадян.

Після втечі Януковича і перемоги Майдану – більшість у Раді розпалася. Спікером став Олександр Турчинов, він же виконував обов’язки президента. Згодом Петро Порошенко її розпустив. Таку ж долю повторили й обранці восьмого скликання. Хоча заслуг у неї було чимало: безвіз, визнання Росії державою-агресором, ухвалення змін до Конституції України щодо руху до ЄС та НАТО, мовний закон і виборчий кодекс. А ще у цій раді було найбільше жінок – майже півсотні. Щоправда, одна з них, хотіла Раду підірвати.

Восьма рада стала рекордсменкою за кількостю депутатів, проти яких порушували кримінальні справи. Та попри це – вона лідер серед європейських парламентів за працьовитістю – понад 700 законів та 1300 постанов.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, з якими порушеннями проходили парламентські вибори в Україні.

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