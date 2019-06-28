Конституція України: чому не завжди працює та що потрібно модернізувати
Державне свято і одна з головних площ Києва поруч з парламентом названа на честь основного закону України – Конституції. Але на практиці часто цей документ сприймають як той, який можна перетлумачити або просто не дотримуватися його норм.
Наприклад, стаття 3 говорить, що життя і здоров’я людей – найвища соціальна цінність. Але при цьому Україна очолює перше місце в Європі за смертністю.
Стаття 24 забороняє дискримінацію за будь-якою ознакою. Водночас у парламенті лише 12% жінок. Середня зарплата українок завжди була меншою, ніж у чоловіків.
Стаття 55: права і свободи людини і громадянина захищаються судом. При цьому Україна серед лідерів за кількістю скарг до Європейського суду з прав людини. А отже, у нас системно порушується право на справедливий суд.
Стаття 43 говорить про право на працю. Але 3 млн українців, не знайшовши достойної роботи в Україні, працюють за кордоном постійно. А ще приблизно 8 млн мігрують.
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Як так сталося? Адже українська Конституція – одна з найсучасніших у Європі. Її готували 4 роки українські та західні правознавці. А щоб закріпити основоположні речі – українську мову державною, прописати країну незалежною й унітарною – довелося йти на багато компромісів. Адже інакше переконати тодішніх комуністів утверджувати незалежність України було неможливо, – наголошує один з авторів основного закону Віктор Мусіяка.
Основний закон – не ідеальний, – визнає ще один із авторів основного закону Сергій Головатий. Але це вказівник, як діяти владі. І якби Конституції дотримувалися чітко, то багатьох конфліктів просто не було б.
Але Конституцію таки варто модернізувати, – каже відома юристка Марина Ставнійчук. І змінювати треба не задля владних повноважень, а для посилення прав і свобод людини. Сучасна Конституція найперше має опікуватися питанням екології, якісної світи та доступної медицини.
Та за владою і своїми правами мають стежити і самі українці. А за останніми опитуваннями, лише 10% українців читали Конституцію, а майже половина громадян не читали основний закон взагалі.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Зеленський привітав із Днем Конституції та запустив флешмоб.