Контрабанда на митниці буде кримінальним злочином – Нефьодов

Контрабанду підакцизних товарів через митницю вважатимуть кримінальним злочином, а не адміністративним, а це найчастіше алкоголь і цигарки. Таку ініціативу озвучив глава Державної митної служби України Максим Нефьодов.

Відповідний проект закону винесуть на схвалення уряду. Ідуть дискусії, чи варто за це позбавляти волі. Однак штрафи будуть високі, від 50 до понад 400 тис. грн.

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Також Максим Нефьодов розповів, що має комплексний план боротьби з контрабандою. Робитиме це з новими працівниками, яким платитимуть вищу зарплату, братимуть на роботу і найкращих випускників вишів.

Ефективніше працюватимуть митниці завдяки новітній техніці. Зараз роблять усе, аби запрацювали давно придбані сканери та ваги на митних пунктах. Також встановлять цифрові камери спостереження.

Крім того, уже запрацював координаційний штаб, завдяки якому лише за останні тижні на Західній та Одеській митницях знайшли сотні правопорушень.

Нагадаємо, очільник Митної служби Максим Нефьодов виступає за збільшення ліміту безмитного ввезення товарів у міжнародних посилках.

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