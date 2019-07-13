Контрабанда та хабарі: Зеленський проінспектував діяльність Одеського порту

Контрабанда в Одеському порту, хабарі та звільнення. Ці основні питання сьогодні обговорювалися на нараді розвитку Одеського порту під головуванням президента України Володимира Зеленського. Півтори години засідання пройшли в суперечках і взаємних обвинуваченнях чиновників.

Нарада з розвитку морських портів України за участі президента почалася зі звільнень. Володимир Зеленський запропонував написати заяву голові Державної фіскальної служби Олександрові Власову. Чиновник не виконав своєї обіцянки перед президентом і не звільнив керівників чотирьох митниць – Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької. Двоє чиновників просто пішли у відпустку.

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Адміністрацію президента здивувало, що єдиний в’їзд до Одеського порту обслуговує приватна компанія. Проїзд платний, крім того, завжди шалені черги. Тож Володимир Зеленський звернувся до мера Одеси, аби той виділив землю для будівництва нового шляху, безкоштовного. Говорили на нараді і про контрабанду в Одеському порту. За даними адміністрації президента, через тіньові схеми держава щодня втрачає мільйон доларів. Керівник митниці виправдовувався.

Президент закликав звільнити працівників митниці, які причетні до контрабандних схем. Також на нараді розкритикували роботу Державної екоінспекції.

Президент доручив через тиждень відзвітувати про зміни в проблемних питаннях області і повідомив, що нового керівника Одеської обладміністрації оберуть на конкурсній основі.

Сьогодні Володимир Зеленський відвідав і Херсонщину, побував на КПВВ на межі з Кримом і представив нового керівника області – Юрія Гусєва.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вимагає повернення нацгвардійця Віталія Марківа в Україну.

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