Контрактна армія та зростання економіки: теми виборчої кампанії Гриценка

Кандидат на посаду Президента Анатолій Гриценко сьогодні в Дніпрі. Він переконаний, що в країні зараз немає проблем, які не можна було б вирішити за 5 років.

Окрім зустрічей з виборцями політик тепло поспілкувався з військовими, яким пообіцяв у разі перемоги позбутися примусового призову і створення міцної контрактної армії.

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Анатолій Гриценко наголосив на головних засадах своєї програми – знищення корупції, соціальна справедливість, повернення окупованих територій, та зміцнення економіки. На його думку – прозора співпраця влади та бізнесу – ось що допоможе країні вийти на новий економічний рівень. Зокрема, збільшення пенсій і середньої зарплати до 700 євро.

А ліквідація монополізму та прозоре ціноутворення – це те, завдяки чому вже сьогодні можна зменшити тарифи на комунальні послуги.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Анатолій Гриценко презентував свій виборчий штаб.

Опубліковано Cічень, 30 в 19:37



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