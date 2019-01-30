Контрактна армія та зростання економіки: теми виборчої кампанії Гриценка
Кандидат на посаду Президента Анатолій Гриценко сьогодні в Дніпрі. Він переконаний, що в країні зараз немає проблем, які не можна було б вирішити за 5 років.
Окрім зустрічей з виборцями політик тепло поспілкувався з військовими, яким пообіцяв у разі перемоги позбутися примусового призову і створення міцної контрактної армії.
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Анатолій Гриценко наголосив на головних засадах своєї програми – знищення корупції, соціальна справедливість, повернення окупованих територій, та зміцнення економіки. На його думку – прозора співпраця влади та бізнесу – ось що допоможе країні вийти на новий економічний рівень. Зокрема, збільшення пенсій і середньої зарплати до 700 євро.
А ліквідація монополізму та прозоре ціноутворення – це те, завдяки чому вже сьогодні можна зменшити тарифи на комунальні послуги.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Анатолій Гриценко презентував свій виборчий штаб.